本拠地メッツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦で先発登板し6回1失点、10奪三振の快投でチームを8-2の勝利に導いた。一方で、泥沼の8連敗を喫したメッツの地元局は、大谷の1枚で試合結果を報告。ニューヨークの現地ファンから悲鳴が漏れている。メッツ地元局「スポーツネット・ニューヨーク」公式Xが投稿したのは、メッツ打線を沈黙させた大谷の1枚だった。ドジャースの白いユニ