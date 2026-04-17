本拠地メッツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦で先発登板し6回1失点、10奪三振の快投でチームを8-2の勝利に導いた。一方で、泥沼の8連敗を喫したメッツの地元局は、大谷の1枚で試合結果を報告。ニューヨークの現地ファンから悲鳴が漏れている。

メッツ地元局「スポーツネット・ニューヨーク」公式Xが投稿したのは、メッツ打線を沈黙させた大谷の1枚だった。ドジャースの白いユニホーム姿で、真剣な表情で拳を軽く握っている。画像下部には2-8のスコアも表示した。

ドジャースとの3連戦に全敗したメッツ。連日ドジャースの選手が試合結果を伝えるグラフィックに登場した。出口の見えないトンネルをさまようチームに、ニューヨークのファンは落胆の色を隠せない様子。多くのコメントが寄せられた。

「心が痛い」

「全く打てない打線にはウンザリだ」

「本当にガッカリさせられるわ」

「ワールドクラスの負け犬だな」

「何なんだこれは」

「このチームは悪夢そのものだ！」

「恥を知れ」

メッツは19試合を終えて7勝12敗でナ・リーグ東地区最下位となっている。



（THE ANSWER編集部）