ぴあは5月2日〜4日、「はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢」を開催する。イベントには、全国の人気パンショップ約15店舗が出店。栃木・那須のベーカリー「ペニーレイン」の人気商品「ブルーベリーブレッド」を各日115個限定で販売するほか、塩パン専門店や生ドーナツなど、話題の商品もそろう。商品は売り切れ次第終了となる。京王線・井の頭線のポスターや京王アプリから取