「パンのフェス」GWに三井アウトレット多摩南大沢で開催‐全国から人気のパン屋約15店が集結
ぴあは5月2日〜4日、「はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢」を開催する。
イベントには、全国の人気パンショップ約15店舗が出店。栃木・那須のベーカリー「ペニーレイン」の人気商品「ブルーベリーブレッド」を各日115個限定で販売するほか、塩パン専門店や生ドーナツなど、話題の商品もそろう。商品は売り切れ次第終了となる。
京王線・井の頭線のポスターや京王アプリから取得できる「特典引換画面」を会場で提示すると、各日先着300名に以下の特典を配布する。
・パンのフェスで使える100円割引券
・三井アウトレットパークで使える500円お買物券
・タリーズコーヒーで使える100円割引券
各日先着300名限定で、なくなり次第終了。また、対象の京王ライナー乗車券を提示した場合、タリーズコーヒーで使える割引券が追加で提供される。
会場は三井アウトレットパーク 多摩南大沢および南大沢駅前大通り。各日11時〜17時まで、入場は無料。
イベントには、全国の人気パンショップ約15店舗が出店。栃木・那須のベーカリー「ペニーレイン」の人気商品「ブルーベリーブレッド」を各日115個限定で販売するほか、塩パン専門店や生ドーナツなど、話題の商品もそろう。商品は売り切れ次第終了となる。
京王線・井の頭線のポスターや京王アプリから取得できる「特典引換画面」を会場で提示すると、各日先着300名に以下の特典を配布する。
・パンのフェスで使える100円割引券
・三井アウトレットパークで使える500円お買物券
・タリーズコーヒーで使える100円割引券
各日先着300名限定で、なくなり次第終了。また、対象の京王ライナー乗車券を提示した場合、タリーズコーヒーで使える割引券が追加で提供される。
会場は三井アウトレットパーク 多摩南大沢および南大沢駅前大通り。各日11時〜17時まで、入場は無料。