連続テレビ小説『ばけばけ』の総集編が、5月に放送されることが決まった。松江の没落士族・小泉セツと、その夫で作家の小泉八雲をモデルにした物語の結末までを一挙に振り返る内容となる。あわせて関連番組の再放送も行われる。【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！同作は、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の結婚生活を軸に、夫婦の何気ない日常と人生の歩みを描いた作品。今回の総集編後編では、