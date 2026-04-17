【書評】『｢いまどきの若者｣の150年史』／パンス・著／ちくまプリマー新書／1056円【評者】武田砂鉄（フリーライター）休みを取るのが大好き、言い訳が上手、指示待ちである……今の若者に対して投じられがちな特徴だが、これ、本書で引用されている1986年刊行の本に書かれていた内容。つまり、いつの時代も、若者に対してはこの手の苦言が投じられてきた。若者はすぐに若者ではなくなる。誰だって大人になる。そして、若者の頃