Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がダブル主演を務める、Prime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』第7話・最終話（あす18日午前0時配信）のあらすじ＆場面写真が公開された。【動画】原点の地・江ノ島を訪れたカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松田元太）ら同作品の原作は、高野水登・フトンチラシの同名コミック。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きな