岩本照＆松田元太、“初心”取り戻すため原点の地・江の島へ 『カラちゃんとシトーさんと、』第7話＆最終話あらすじ
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がダブル主演を務める、Prime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』第7話・最終話（あす18日午前0時配信）のあらすじ＆場面写真が公開された。
【動画】原点の地・江ノ島を訪れたカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松田元太）ら
同作品の原作は、高野水登・フトンチラシの同名コミック。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”となっている。
あす18日から配信をスタートする第7話・最終話で、物語はとうとう終着地点へ。2人で始まった旅路も、回を重ねるごとに、マッキー（嵐翔真）、ぐるみ（詩羽）、ゴロモン（長井短）と徐々に仲間が増え、第7話・最終話では5人で、カラちゃんとシトーさんの原点の地・江ノ島を旅する様子が描かれる。
■第7話「カラちゃんとシトーさんと、ぐるぐる」あらすじ
多忙なファッションショーの舞台裏。無事に本番を終えたカラちゃんだったが、心と身体は限界に近づいていた。そんなカラちゃんに、シトーさんはさりげなく寄り添い、街へと連れ出す。カラちゃんの好物を囲みながら交わす会話の中で、カラちゃんは仕事に対する悩みを吐露。順調に見えるキャリアの裏で、進むべき道を見失い始めていた。そんなカラちゃんを見たシトーさんは、ある場所へと誘う。それは2人の原点の地である江ノ島。忘れかけていた“初心”を取り戻すため、カラちゃんは再びその地へ向かう。
■最終話「カラちゃんとシトーさんと、いってきます。」あらすじ
シトーさんの誘いで江ノ島を訪れたカラちゃん、マッキー、ゴロモン、ぐるみの5人。穏やかな時間の中で明かされるのは、シトーさんの忘れられない過去、“ウサ耳ピザ女”との別れだった。理由もわからないまま終わりを迎えた関係に、どこか整理のつかない思いを抱えていたシトーさん。
カラちゃんもまた、順調に進んでいるはずの自分の道に迷いを感じていた。数年ぶりに訪れたサウナで語られる“ぐるぐる期”。そこを抜け出すための、1つの答えとは。
それぞれの静寂の中で自分自身と向き合い、2人は少しだけ前を向く。非日常から日常へと戻るその先に、カラちゃんとシトーさんの、新たな一歩が静かに見え始める。
【動画】原点の地・江ノ島を訪れたカラちゃん（岩本照）＆シトーさん（松田元太）ら
同作品の原作は、高野水登・フトンチラシの同名コミック。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”となっている。
■第7話「カラちゃんとシトーさんと、ぐるぐる」あらすじ
多忙なファッションショーの舞台裏。無事に本番を終えたカラちゃんだったが、心と身体は限界に近づいていた。そんなカラちゃんに、シトーさんはさりげなく寄り添い、街へと連れ出す。カラちゃんの好物を囲みながら交わす会話の中で、カラちゃんは仕事に対する悩みを吐露。順調に見えるキャリアの裏で、進むべき道を見失い始めていた。そんなカラちゃんを見たシトーさんは、ある場所へと誘う。それは2人の原点の地である江ノ島。忘れかけていた“初心”を取り戻すため、カラちゃんは再びその地へ向かう。
■最終話「カラちゃんとシトーさんと、いってきます。」あらすじ
シトーさんの誘いで江ノ島を訪れたカラちゃん、マッキー、ゴロモン、ぐるみの5人。穏やかな時間の中で明かされるのは、シトーさんの忘れられない過去、“ウサ耳ピザ女”との別れだった。理由もわからないまま終わりを迎えた関係に、どこか整理のつかない思いを抱えていたシトーさん。
カラちゃんもまた、順調に進んでいるはずの自分の道に迷いを感じていた。数年ぶりに訪れたサウナで語られる“ぐるぐる期”。そこを抜け出すための、1つの答えとは。
それぞれの静寂の中で自分自身と向き合い、2人は少しだけ前を向く。非日常から日常へと戻るその先に、カラちゃんとシトーさんの、新たな一歩が静かに見え始める。