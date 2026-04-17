フィギュアスケートの「りくりゅう」ペアこと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、今季限りでの引退を発表した。ミラノ・コルティナ五輪のペアで日本史上初めて金メダルを獲得し、世界選手権、グランプリファイナルでの優勝など、数々の日本初の偉業を達成した２人。多大な功績と活躍にフィギュア界からは感謝のコメントが寄せられ、仲間たちは労いの声を寄せた。２０１４年ソチ五輪で木原とペアを組んだ高橋成美さ