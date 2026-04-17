フィギュアスケートの「りくりゅう」ペアこと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、今季限りでの引退を発表した。ミラノ・コルティナ五輪のペアで日本史上初めて金メダルを獲得し、世界選手権、グランプリファイナルでの優勝など、数々の日本初の偉業を達成した２人。多大な功績と活躍にフィギュア界からは感謝のコメントが寄せられ、仲間たちは労いの声を寄せた。

２０１４年ソチ五輪で木原とペアを組んだ高橋成美さんは、２人のＸ（旧ツイッター）の投稿を引用しながら「これからもずっと応援します」とつづり、メガホンの絵文字をつけた。高橋さんはりくりゅうが、ショートプログラム５位から大逆転優勝したフリーで解説を務め「宇宙一ですよ」などと絶賛。ネット上では「神解説」と話題になった。

ミラノ・コルティナ五輪にりくりゅうとともに出場した「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組も、それぞれのＳＮＳで反応をつづった。森口は自身のインスタグラムでりくりゅうの投稿を引用し「璃来ちゃん龍一くん、僕たちの超かっこいい先輩！ 超濃厚な現役人生お疲れ様でした！！！ お二人のこれからも全力で応援しています！ 大好きですっ！！！」とコメント。長岡も「たくさんの感動をありがとうございました 璃来ちゃん龍一くんのスケートが大好きです」とメッセージ。「ゆなすみ」は３月の世界選手権（プラハ）で４位と健闘し、ペアを率いる次世代の筆頭格だ。

２０２２年の北京五輪団体戦にアイスダンスで出場し、銀メダルを獲得した小松原尊（ティム・コレト）は、りくりゅうのインスタグラムのコメント欄に投稿。涙の絵文字とともに「お疲れ様」とねぎらった。

りくりゅうをサポートしてきた所属先の木下グループの代表取締役社長兼グループＣＥＯ・木下直哉氏は、同社のインスタグラムを通じてコメント。「競技生活本当にお疲れ様でした。龍一君と出会ってから１３年、璃来ちゃんと出会ってから７年。諦めずに努力を重ね挑み続ける姿にたくさんの感動をいただきました。最初は想像できなかった景色を一緒に見ることができ、二人をここまでサポートできたことを心から誇りに思います」とメッセージ。「二人の活躍する姿に、日本のみならず世界中の多くの人々が勇気をもらったことでしょう。これからも二人の新しい挑戦とますますの活躍を応援するとともに、フィギュアスケート界を一緒に盛り上げていけたらと思います」とつづった。

国際スケート連盟（ＩＳＵ）もりくりゅうに感謝。公式ＳＮＳを通じてコメントし「世界中が『りくりゅう』を恋しがる」と記し「ミラノ・コルティナ２０２６ フィギュアスケートペア種目で日本代表初となるオリンピック金メダル獲得の感動をありがとう 最後まで諦めずに戦うりくりゅうの姿に世界中の人々が心打たれました」とねぎらった。また「りくりゅうは今後『新しいことに２人で挑戦』するそうです 新たなステージに向かうりくりゅうのこと これからも応援しています！」とさらなる活躍に期待した。

りくりゅうの２人は同日朝、連名で引退を表明。「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。ファン、家族、コーチ、スポンサーらへの感謝をつづり「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と伝えた。