タレントの神田うの（51）が17日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントらとの誕生日会の様子を公開した。「ハワイのマキさんと千秋ちゃんがお誕生日のお祝いをして下さいました」とつづり、コーディネーターのマキ・コニクソン氏、タレントの千秋との誕生日会ショットを投稿。「マキさんが千秋ちゃんとの嬉しい再会をさせて下さってからマキさんがご帰国の際には3人でランチしています」と関係性を明かした。ザ・