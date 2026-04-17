タレントの神田うの（51）が17日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントらとの誕生日会の様子を公開した。

「ハワイのマキさんと千秋ちゃんがお誕生日のお祝いをして下さいました」とつづり、コーディネーターのマキ・コニクソン氏、タレントの千秋との誕生日会ショットを投稿。「マキさんが千秋ちゃんとの嬉しい再会をさせて下さってからマキさんがご帰国の際には3人でランチしています」と関係性を明かした。

ザ・ペニンシュラ東京の中国料理・ヘイフンテラスを訪れたといい、「とーっても素敵な空間で最高に居心地が良かったです」と満足げ。「素敵な場所でお祝いしてくれたお2人に感謝 そして人生経験豊かで素敵なお2人とのお時間は学びも多く私も頑張ろって思います」と感謝をつづった。

「マキさんもおっしゃっていましたが、私達の共通点は自由である事、そして家族愛が深い事」とつづり、「その上で人生を楽しみながら素敵に年齢を重ねていくお2人のように 私も社会を学びながら素敵に年を重ねていけたらいいなと思います」と、2人から刺激を受けていた。

「マキさん 千秋ちゃん お祝いして下さりありがとうございました」と改めて感謝。「お2人大好きだよー」と愛をつづった。