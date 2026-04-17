定年退職後の生活費に不安を感じる方は少なくありません。今回のケースのように、65歳で退職した後、年金だけで生活できるかどうか悩む場面もあるでしょう。 こうした中で、再就職を希望し、働く意思と能力があるにもかかわらず就職に至らない場合には、「高年齢求職者給付金」という制度の対象となる可能性があります。この制度は、一定の要件を満たした65歳以上の求職者に対して支給されるもので、家計を支える一助