ランチタイムに欠かせないランチバッグ。年齢性別問わずに使える、シンプルなアイテムが欲しいという方必見の商品をご紹介します！ダイソーで220円（税込）で買えるアイテムなのですが、しっかりとした素材感で高見え。使いやすいデザインと、機能性に感動間違いなしですよ！ぜひチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミランチバッグ（三角タイプ、ボーダー柄）価格：￥220（税込）サイズ（約