黙ってれば100均ってバレない！「こういうのがいいんだよ…！」シンプルで使いやすいバッグ

ランチタイムに欠かせないランチバッグ。年齢性別問わずに使える、シンプルなアイテムが欲しいという方必見の商品をご紹介します！ダイソーで220円（税込）で買えるアイテムなのですが、しっかりとした素材感で高見え。使いやすいデザインと、機能性に感動間違いなしですよ！ぜひチェックしてみてくださいね。

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商品情報

商品名：アルミランチバッグ（三角タイプ、ボーダー柄）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：W22cm×H22cm×D13cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480791937

ダイソーでこの見た目は最高！高見えランチバッグ

ダイソーの行楽グッズ売り場で見つけた『アルミランチバッグ（三角タイプ、ボーダー柄）』。

220円（税込）というお手頃価格ながら、落ち着いたカラーとシンプルなボーダーでチープさを感じさせません。

細かい部分の縫製など、よく見るとガタつきや糸の飛び出しがあるものの、素材にしっかりとした張りがあり、高見えです。

220円（税込）というお値段を踏まえると、十分に許容できるレベルですよ。

デザインだけじゃない！機能性も◎な『アルミランチバッグ（三角タイプ、ボーダー柄）』

サイズはW22cm×H22cm×D13cmと、マチがしっかりあるタイプ。そのためしっかりと自立してくれます。

三角形のフォルムのため高さもあり、500mlのペットボトルや水筒も立てたまま1本収まりました。

お弁当箱を入れても傾きにくく、使い勝手◎。アルミ蒸着フィルムが内側に使われているので、保冷が必要な食品の買い物や差し入れの持ち運びにもおすすめです。

今回はダイソーで購入した『アルミランチバッグ（三角タイプ、ボーダー柄）』をご紹介しました。

シンプルで使い勝手のいいアイテム。普段使うランチバッグにはもちろん、ちょっとした買い物、ピクニックやBBQなどのアウトドアでも活躍するので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。