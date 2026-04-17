気づかい皆無の地雷ワード『お金、そんなものに使ったの？』 お金の使用目的はあくまで自分が基準 妻が部屋の見栄えを考え、心身の癒しにもなりそうな観葉植物を購入。夫が帰宅してその存在に気づいたときに眉をひそめながら放ったひと言。夫としては、以前から買いたいと話していた家電など実用第一の買い物でなかったことに不満を感じ、「そっちにお金使ったほうがいいんじゃないの？ その分貯めてお