川口春奈が主演を務め、高杉真宙が共演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』が10月2日に公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：川口春奈、俳優業を続けていく上でのモチベーション「必ず待ってくれる人がいる」 本作は、『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系）の「結婚式の旅」で密着された様子が話題を呼んだ、遠藤和さんによ