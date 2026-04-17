川口春奈が主演を務め、高杉真宙が共演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』が10月2日に公開されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。

参考：川口春奈、俳優業を続けていく上でのモチベーション 「必ず待ってくれる人がいる」

本作は、『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系）の「結婚式の旅」で密着された様子が話題を呼んだ、遠藤和さんによる同名ベストセラー手記を映画化する人間ドラマ。遠藤さんが亡くなる10日前まで綴り続けた手記に出会った本作のプロデューサーが、抗がん剤治療を中断してまで子供を産むという、正解のない問いに向き合い続けた遠藤夫妻の姿に勇気をもらったことをきっかけに、映画化を決意したことから実現した。監督は、『溺れるナイフ』（2016年）の山戸結希が務める。

2018年、青森。当時21歳の遠藤和さんに宣告されたのは「ステージIVの大腸がん」。5年生存率、わずか13%との診断を受けた。それでも彼女が手放さなかったのは、夫・将一、そして生まれてくる子供への愛だった。

天真爛漫で芯の強い主人公・和を演じる川口は7年ぶりの映画主演となる今作で、がんに苛まれていく姿をリアルに表現するため、順撮りで敢行された約2カ月の撮影期間に10kg減量。座長として実話という責任を背負い、全身全霊で和さんと向き合い続けた川口は「和さんの人生を自分の身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にも全てを捧げる覚悟で取り組みました」と撮影当時を振り返る。

そして高杉が演じるのは、誰よりも和を想い愛した夫・将一。今作で初共演となる川口を支え続けた高杉は、「全身全霊で挑む川口さんの熱意、優しさ、周りへの気遣いを隣で見ながら、僕も和さんにとっての将一さんのようになれるよう、寄り添い支える立場として同じ時間を過ごしました」と語り、支え合う夫婦の深い愛と葛藤を演じた。

公開されたティザービジュアルでは、『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』という切なさを感じるタイトルとともに、結婚式で愛を誓い、幸せを噛みしめながら見つめ合う和（川口春奈）と将一（高杉真宙）の儚い姿が描かれている。

あわせて公開された特報映像は、和のウェディングドレス姿とともに流れる、「私、がんだった」という衝撃的な告白から始まる。恋人の将一とデートを重ね、大きな愛を育んでいく。しかし幸せな日常を突如襲った“ステージIVの大腸がん”という残酷な宣告に、和は「もう治らないんだって」とやりきれない思いを吐露する。「後悔しながら死にたくない」と強く願う和と、「一生大切にする」と決意を固める将一。そして「がんでも子供を産めるんですか」と切実に尋ねる和は、どのような幸せの形を選ぶのか。

【コメント】

・川口春奈（遠藤和役）

私自身、TVでこの話を知り、和さんから勇気をもらった一ファンでした。果たして今の自分が演じきれるのかという葛藤もありましたが、山戸監督と何度も会話を重ね、和さんの人生を自らの身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にも全てを捧げる覚悟で取り組みました。撮影中は迷い、悩み、苦しみ、様々な感情になりましたが、高杉さんが絶大な信頼と安心感を寄せられる相手として、一緒に戦ってくれたことがとても励みになりました。監督、キャスト、スタッフの魂が詰まった、温かい作品です。和さんが生きた証や、和さんを支えた家族の愛と優しさに溢れた姿が、一人でも多くの方に届くことを願っています。

・高杉真宙（遠藤将一役）

和さんの想いを受け止め、厳しい役作りを課して全身全霊で挑む川口さんの熱意、優しさ、周りへの気遣いを隣で見ながら、僕も和さんにとっての将一さんのようになれるよう、寄り添い支える立場として同じ時間を過ごしました。僕自身もこの二人の物語にどうやって向き合っていくのかを模索しながらの撮影でしたが、和さんと、その周りの方々の想いを大事にしたいと一日一日、どのシーンも全力で大切に演じました。山戸監督やスタッフの皆さん、そしてキャスト一同、作品に関わった多くの人が妥協せず、この作品をより良いものにして届けたいという熱い思いが沢山詰まっています。この優しくて温かい物語が皆さまに届いたとき、どう響くのか今から心待ちにしております。

・遠藤将一（遠藤和の夫）

映画化のお話をいただいたのは、3年前でした。それから2年かけて脚本の読み合わせをしているときも、川口さんや高杉さんが演じて下さると伺って驚いたときも、撮影現場にお邪魔しても実感が湧かず、自分たちのこととは思えなかったのが本音です。でも、完成した映画には確かに、あの頃のみんながいました。愛すること、命を繋ぐこと、ただ仲良く過ごすこと。どんなささいなきっかけでも構わないので、映画をご覧になった方が、いま生きている実感を掴んでもらえたら嬉しいです。遠藤和。こんな人もいたんだよ、と。

（文＝リアルサウンド映画部）