パットの方向性を良くするグリップの握り方 グリップを握る手順 【注目ポイント】● パッティングは手首を使わずに肩でストロークするのが基本● 手首を使うと、方向性が狂いやすい。そこでポイントとなるのが左手の人差し指● 左手の人差し指はシャフトに沿うように伸ばし、左手の手のひらでグリップを斜めに包むように握る。そうすることでシャフトと腕が真っすぐ一本になり、手首が固定さ 【1】グリップする際は、