コラム「船酔いの正体は脳の混乱」 船に乗った際、揺れで気分が悪くなった経験がある人は少なくないでしょう。船酔いは体質が原因と思われがちですが、実は誰にでも起こりうる、ごく自然な現象です。特別に弱い人だけがなるわけではありません。 原因は、脳が受け取る情報の食い違いにあります。人の体は、目から入る景色の動きと、耳の奥にある内耳規管が感じ取る揺れの感覚を組み合わせて、体の動きを判断しています。と