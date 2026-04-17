京都大は、学生寮で国内最古とされる「吉田寮」（京都市左京区）の旧棟を建て替える方針を明らかにした。１４日付で大学ホームページ（ＨＰ）で公表した。旧棟は１９１３年築。京大は旧棟に倒壊の危険があるとして、学生らに退去を通告したが、一部が応じず２０１９年に提訴。２５年８月に高裁で和解が成立し、今年３月末に一時退去が完了した。京大はＨＰで「歴史的経緯に配慮しつつ建て替える。詳細の検討にあたっては、広