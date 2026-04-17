ホワイトソックスは16日（日本時間17日）、本拠でレイズと対戦し、3−5の逆転負けを喫し、3連敗となった。村上宗隆内野手（26）は「3番・一塁」で先発出場も、3打席連続三振を含む4打数無安打だった。初回の第1打席。1死一塁でレイズ先発の左腕・マッツと対戦。1ストライクからの2球目に投じられた低めのシンカーを捉えた。鋭い打球が左中間方向へと飛んだが、惜しくも中堅手の守備範囲内でアウトとなった。3回2死無走者で迎