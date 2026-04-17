ホワイトソックスは16日（日本時間17日）、本拠でレイズと対戦し、3−5の逆転負けを喫し、3連敗となった。村上宗隆内野手（26）は「3番・一塁」で先発出場も、3打席連続三振を含む4打数無安打だった。

初回の第1打席。1死一塁でレイズ先発の左腕・マッツと対戦。1ストライクからの2球目に投じられた低めのシンカーを捉えた。鋭い打球が左中間方向へと飛んだが、惜しくも中堅手の守備範囲内でアウトとなった。

3回2死無走者で迎えた第2打席、2球で簡単に追い込まれると、最後は低めのチェンジアップにタイミングを外されて空振りの3球三振に倒れた。

1−1の同点で迎えた6回の第3打席。無死二塁の一打出れば勝ち越しの場面だったが、2ボール2ストライクからの外角低めへと逃げるスライダーに空振りで、2打席連続三振となった。

2−2の8回、先頭で迎えた第4打席は2ボール2ストライクからの内角低めギリギリのシンカーを見送って見逃し三振で、3打席連続三振。村上は4打数無安打3三振で打率は.167。となった。

試合は村上が第4打席で見逃し三振に倒れた直後、4番・ペレイラが勝ち越しのソロ本塁打を放った。土壇場でリードを奪い、連敗ストップかと思われたが、守護神のドミンゲスが先頭・カミネロに痛恨の同点ソロを被弾。次打者を空振り三振に仕留めて1死を奪ったものの、中前打、四球、死球で満塁の大ピンチを招いて降板。そして、7番手としてマウンドに上がったシムスが見逃し三振で2死にこぎつけたが、連続押し出しで2失点を許し、逆転負けとなった。