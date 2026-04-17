59万回以上視聴され1.3万「いいね」を獲得しているのは、投稿主さんの息子さんに野球の特訓を受けている猫の様子。失敗しても続ける健気な姿に、視聴者からは「すっごいかわいいやり取りにニヤニヤ」「ナイスキャッチだにゃ」などのコメントが届いています。 【動画：息子が投げたボールを全然取れなかった猫→特訓を続けていると…59万再生された『尊いやり取り』】 猫だって練習すれば野球だってできる？！ Instag