59万回以上視聴され1.3万「いいね」を獲得しているのは、投稿主さんの息子さんに野球の特訓を受けている猫の様子。失敗しても続ける健気な姿に、視聴者からは「すっごいかわいいやり取りにニヤニヤ」「ナイスキャッチだにゃ」などのコメントが届いています。

【動画：息子が投げたボールを全然取れなかった猫→特訓を続けていると…59万再生された『尊いやり取り』】

猫だって練習すれば野球だってできる？！

Instagramアカウント「井上 えり」さんが投稿したのは、息子さんとキジシロ猫の「たいちょう」くんが野球の特訓をする様子。息子さんが投げたボールをキャッチするというシンプルな特訓ですが、野球の基本ともいえます。

第1球は、残念ながらたいちょうくんの顔面にヒット。手を出す余裕もなかったようです。続いて第2球はたいちょうくんの肩あたりでしたが、キャッチにはいたらず。良いタイミングでキャッチするのはなかなか難しそうだったといいます。

だんだんとやる気がアップ

たいちょうくんのやる気がちょっと出てきた第3球では…。たいちょうくんが両手を出してキャッチを試みるも失敗。たいちょうくんはボールを見失ってしまったのか、両手をバタバタさせてひっくり返ってしまったそう！

不格好な姿を見せてしまったことに拗ねてしまったようで、背中を向けてしまったたいちょうくん。それでも「練習あるのみ」と息子さんがボールを投げると、果敢に拾いに行く姿勢を見せたとのこと。これは望みあり？！

そしてついにその瞬間が！

その後も何度か失敗が続いたそうですが、息子さんは根気よく投げ続けたとのこと。すると、ついに成功の瞬間が…！息子さんが投げたボールがたいちょうくんの肩にのり、転がり落ちたところをスムーズにキャッチできたのだそうです。

息子さんにたくさん褒めてもらったたいちょうくんは、続いて何度もキャッチを成功させたとのこと。あまりにうれしかったのか、ボールを握りしめて目をきらきらさせてうれしそうにしていたそうですよ。

たいちょうくんの頑張りを見届けた視聴者からは「最後のご満悦な顔もう最高に可愛いです」「最後のドヤ顔猫さん超可愛い」と、きらきらしたたいちょうくんへの温かいコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「井上 えり」さんは、たいちょうくん（4男）を含めた息子さんたちご兄弟の元気いっぱいの日常が綴られていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「井上 えり」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。