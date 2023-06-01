『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）が、本日4月17日19時から3時間スペシャルとして放送される。 （関連：Snow Man 渡辺翔太＆timelesz 菊池風磨、グループの枠を超えた深い繋がり長年築き上げてきた関係性） 今回のスペシャルは、番組のゴールデン進出3周年を記念したもので、『木梨憲武プロデュース Snow Man連れ回しバスツアー』第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung KookによるコラボSP続