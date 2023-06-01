『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）が、本日4月17日19時から3時間スペシャルとして放送される。

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今回のスペシャルは、番組のゴールデン進出3周年を記念したもので、『木梨憲武プロデュース Snow Man連れ回しバスツアー』第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung KookによるコラボSP続編の2本立てで放送される。

バスツアー企画では、Snow Manと親交のある木梨憲武がスケジュールから行き先、ゲストの仕込みまでを“完全プロデュース”。ロケ当日、木梨のサプライズ登場に驚くメンバーがバスに乗り込むと、大先輩 生田斗真が登場。さらに、木梨のムチャブリでSnow Manと生田で「カリスマックス」を踊る展開に。

続いて、TBSの番組出演が10年以上ぶりとなる世界的デザイナー NIGO®をはじめ、世界的アーティストやエンターテイナーが続々登場。また、バラエティ番組初出演となる『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』金メダリストのりくりゅうペア（三浦璃来、木原龍一）とスケートリンクで対決する場面も。

一方、BTSのVとJung KookとのコラボSP続編では、スタッフなしの空間で日韓のトップアイドル同士がトークを展開。「グループチャットはある？」「メンバー同士でケンカすることはある？」「プライベートで日本に来る？」といった話題が飛び出すなど、普段なかなか見ることができない彼らの意外な素顔が明かされる。

（文＝リアルサウンド編集部）