香取慎吾が、お笑いコンビ キャイ～ンのウド鈴木とともに出演するオーラルケアブランド『HaRENO（ハレノ）』の新TVCM『固定観念を疑う』篇（15秒）が、4月24日より全国にて順次放映される。 （関連：【画像あり】香取慎吾、ウド鈴木と共演オーラルケアブランド『HaRENO（ハレノ）』の新TVCM） 同CMは、歯ブラシの形をヘアスタイルにした謎のパンクロッカー2人の会話で構成される。常識を疑い、奇