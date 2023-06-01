香取慎吾が、お笑いコンビ キャイ～ンのウド鈴木とともに出演するオーラルケアブランド『HaRENO（ハレノ）』の新TVCM『固定観念を疑う』篇（15秒）が、4月24日より全国にて順次放映される。

（関連：【画像あり】香取慎吾、ウド鈴木と共演 オーラルケアブランド『HaRENO（ハレノ）』の新TVCM）

同CMは、歯ブラシの形をヘアスタイルにした謎のパンクロッカー2人の会話で構成される。常識を疑い、奇跡の歯ブラシに傾倒した香取が、自分のヘアスタイルを通してその奇跡の歯ブラシの素晴らしさをウドに伝えるというストーリーだ。

古くからTV番組で共演し、私生活でも親交があるという香取とウド。過去には香取出演のCMに少しキャイ～ンが出演したことがあるものの、本格的なCMでの掛け合いは今回が初めてとなる。同CMでは、長年の信頼関係を感じられる息の合った掛け合いを見られるという。

また、新CM本編のほか、2人の素顔が垣間見えるメイキング動画や、撮影の感想などについて語ったインタビュー動画が、公式サイトおよび公式YouTubeチャンネルにて本日より先行公開された。

本日公開となったメイキング動画では、本番の張りつめた空気感とは裏腹に、撮影の合間には2人のやり取りによって現場全体が笑顔に包まれるなど、現場は終始和やかな雰囲気で進行された様子が窺える。CM本編では見られないリラックスした表情やスチール撮影の様子、休憩中のオフショットなど、撮影の舞台裏をたっぷりと見ることができる。

＜スペシャルインタビュー（一部抜粋）＞

Q.普段から仲のいいお二人ですが、CMでの共演はいかがでしたか？

香取：CMでの共演初めてだっけ？ウド：実は昔、王子（香取さん）の出てるCMに、ちょっとだけ出してもらったことがあるんです。香取：細かく言わなくていいの、初めて風で！（笑）決まった時からすごく嬉しかったです！他の番組とかで会った時にもその話をしてて、楽しみに今日を迎えたのに、始まってみたら（ウドさんが）「ドッキリですか？」て言い始めて…。ウド：だって、共演は嬉しいんですけど、CMの共演はおかしいじゃないですか！天野っちいないし！香取：「怪しい怪しい」って言うからずっと耳元で「奇跡のドッキリ」って言ってたんです（笑）

Q. CM撮影で使用した衣装や髪型への第一印象は？

ウド：この（歯ブラシ型の）髪型がこんなにピタッと決まるなんて、やっぱ王子はすごいですよ！この髪型にしたら笑っちゃうと思うんですけど、王子がするとかっこいい。香取：奇跡の歯ブラシファンとしては、奇跡の歯ブラシになれるなんて嬉しいですよ。

Q. 「奇跡の歯ブラシ」を実際に使ってみて、今までの歯ブラシとの違いや印象に残っている点は？

香取：初めて使った瞬間に、歯磨き人生が変わったというくらい、気持ちよくてびっくりしました。そこから色々な人に使ってほしくて、たくさんプレゼントしてます。ウド：王子が「これ気持ちいいから使ってみて」と言って、プレゼントしてくれたんです。僕も、そして僕の歯もこれまでに感じたことのない気持ちよさでした。

Q. 身近な人に「奇跡の歯ブラシ」をおすすめするならどこがポイントですか？

香取：歯磨きをした後のスッキリ感が忘れられなくて、1日に歯磨きをする回数が増えました。大絶賛です！ウド：実際に体感してみて、今までの歯ブラシと（スッキリ感が）全然違いました！

Q. 視聴者の方へメッセージをお願いします

香取：奇跡の歯ブラシを知ってもらうためにはこれ以上ないCMができたと思います。ぜひこの奇跡を感じてほしい、使ってみてほしいです。ウド：奇跡の歯ブラシは、“山の形の歯ブラシ”ですが、私は“山形出身”。私も声を大にしておススメしたいと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）