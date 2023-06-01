【その他の画像・動画等を元記事で観る】 香取慎吾とキャイ～ンのウド鈴木が、AbemaTV）が展開するオーラルケアブランド「 HaRENO（ハレノ） 」のCMキャラクターに就任。 ふたりを起用した“HaRENO 奇跡の歯ブラシ”の新TVCM「固定観念を疑う」篇（15秒）が4月24日から全国にて順次放映されることが決定。 放映に先駆けて、新CM本編とふたりの素顔が垣間見えるメイキング動画、撮影の感想などについて語っ