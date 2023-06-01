香取慎吾とウド鈴木が歯ブラシヘアーでCM初共演!?「奇跡の歯ブラシになれるなんて嬉しい」（香取）

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香取慎吾とキャイ～ンのウド鈴木が、AbemaTV）が展開するオーラルケアブランド「 HaRENO（ハレノ） 」のCMキャラクターに就任。

ふたりを起用した“HaRENO 奇跡の歯ブラシ”の新TVCM「固定観念を疑う」篇（15秒）が4月24日から全国にて順次放映されることが決定。

放映に先駆けて、新CM本編とふたりの素顔が垣間見えるメイキング動画、撮影の感想などについて語ったインタビュー動画が、公式サイトおよび公式YouTubeチャンネルにて4月17日から先行公開される。

本CMは、歯ブラシの形をヘアスタイルにした謎のパンクロッカーふたりの会話で構成。常に常識を疑い、奇跡の歯ブラシに傾倒した香取が自分のヘアスタイルを通して奇跡の歯ブラシの素晴らしさを友人のパンクロッカーであるウドに伝えるというストーリーとなっている。

古くからTV番組で共演し、私生活でも親交があるという香取とウド。過去には香取が出演したCMに少しだけキャイ～ンが出演したことがあるものの、本格的なCMでの掛け合いは今回が初めて。長年の信頼関係を感じられる、息の合った掛け合いに注目だ。

■メイキング動画について

本番の張りつめた空気感とは裏腹に、撮影の合間にはふたりのやり取りによって現場全体が笑顔に包まれるなど、現場は終始和やかな雰囲気で進行した。

メイキング動画では、CM本編では見られないふたりのリラックスした表情やスチール撮影の様子、休憩中のオフショットなど撮影の舞台裏がたっぷりと楽しむことができる。

■香取慎吾＆ウド鈴木 スペシャルインタビュー（一部抜粋）

Q：普段から仲のいいおふたりですが、CMでの共演はいかがでしたか？

香取：CMでの共演初めてだっけ？

ウド：実は昔、王子（香取）の出てるCMに、ちょっとだけ出してもらったことがあるんです。

香取：細かく言わなくていいの、初めて風で！（笑） 決まった時からすごく嬉しかったです！他の番組とかで会った時にもその話をしてて、楽しみに今日を迎えたのに、始まってみたら（ウドさんが）「ドッキリですか？」て言い始めて…。

ウド：だって、共演は嬉しいんですけど、CMの共演はおかしいじゃないですか！天野っちいないし！

香取：「怪しい怪しい」って言うからずっと耳元で「奇跡のドッキリ」って言ってたんです（笑）

Q： CM撮影で使用した衣装や髪型への第一印象は？

ウド：この（歯ブラシ型の）髪型がこんなにピタッと決まるなんて、やっぱ王子はすごいですよ！ この髪型にしたら笑っちゃうと思うんですけど、王子がするとかっこいい。

香取：奇跡の歯ブラシファンとしては、奇跡の歯ブラシになれるなんて嬉しいですよ。

Q：“奇跡の歯ブラシ”を実際に使ってみて、今までの歯ブラシとの違いや印象に残っている点は？

香取：初めて使った瞬間に、歯磨き人生が変わったというくらい、気持ちよくてびっくりしました。そこから色々な人に使ってほしくて、たくさんプレゼントしてます。

ウド：王子が「これ気持ちいいから使ってみて」と言って、プレゼントしてくれたんです。僕も、そして僕の歯もこれまでに感じたことのない気持ちよさでした。

Q： 身近な人に“奇跡の歯ブラシ”をおすすめするならどこがポイントですか？

香取：歯磨きをした後のスッキリ感が忘れられなくて、1日に歯磨きをする回数が増えました。大絶賛です！

ウド：実際に体感してみて、今までの歯ブラシと（スッキリ感が）全然違いました！

Q： 視聴者の方へメッセージをお願いします

香取：奇跡の歯ブラシを知ってもらうためにはこれ以上ないCMができたと思います。ぜひこの奇跡を感じてほしい、使ってみてほしいです。

ウド：奇跡の歯ブラシは、“山の形の歯ブラシ”ですが、私は“山形出身”。私も声を大にしておススメしたいと思います！

■【画像】CMの場面写真

■関連リンク

「HaRENO（ハレノ）」OFFICIAL SITE

https://hareno100.jp/