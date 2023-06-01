ドイツ１部フランクフルト所属で日本代表ＭＦ堂安律が２０日に放送開始の新ＴＶＣＭに出演する。スポンサー契約を結ぶ求人サイト「Ｉｎｄｅｅｄ」のＣＭで、「堂安律はひとりじゃない。」と題し、堂安のチーム専属メディカルトレーナー・黒川孝一さん、専属シェフ・高見光さん、マネジメント。杉本啓さんといった、自身を支える“プロフェッショナル”のスタッフたちの仕事にも焦点を当てている。このほどインタビューが公開