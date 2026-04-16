劇場公開を控える『プラダを着た悪魔2』から、個性溢れるキャラクターたちを声で彩る日本語吹替版声優陣が一挙に明らかになった。あわせて、新キャラクターの存在も気になる吹替版予告も公開された。 名作の“新章”にふさわしい超実力派が大集結！主要4キャラクターの日本語吹替版声優が決定波乱に満ちた「ランウェイ」編集部の新たな物語を牽引する、主要4キャラクターの日本語吹替版声優が決定した。トップファッシ