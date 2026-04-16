『プラダを着た悪魔2』吹替声優が一挙解禁！ミランダ＆アンディは懐かしのキャストが続投

劇場公開を控える『プラダを着た悪魔2』から、個性溢れるキャラクターたちを声で彩る日本語吹替版声優陣が一挙に明らかになった。あわせて、新キャラクターの存在も気になる吹替版予告も公開された。

名作の“新章”にふさわしい超実力派が大集結！主要4キャラクターの日本語吹替版声優が決定

波乱に満ちた「ランウェイ」編集部の新たな物語を牽引する、主要4キャラクターの日本語吹替版声優が決定した。

トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔のような”カリスマ編集長を務めるミランダ（メリル・ストリープ）の声を担当するのは、声優だけでなく、舞台など幅広いジャンルで活躍し、前作でもミランダ役を務めた宮寺智子。

夢を追うため、ミランダの元を離れ報道記者として活躍していたが、あるきっかけから特集エディターとして「ランウェイ」に戻ってきたアンディ（アン・ハサウェイ）を演じるのは、『アバター』シリーズのネイティリ役や、前作でもアンディ役を務めた小松由佳。

かつて「ランウェイ」でアンディとともにミランダのアシスタントを務め、現在はラグジュアリーブランドの幹部となっているエミリー（エミリー・ブラント）を演じるのは、『オッペンハイマー』や『クワイエット・プレイス』、『フォールガイ』など多数作品でエミリーの声を担当する園崎未恵。

そして、ミランダが絶大な信頼をおく「ランウェイ」のアートディレクター、ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）役を、『攻殻機動隊』シリーズのイシカワ役などで知られる仲野裕が演じる。

さらに、本作の煌びやかで熾烈なファッション業界のドラマを彩るべく、アニメ・洋画界の第一線で活躍する実力派声優陣の出演も決定した！

『NARUTO -ナルト-』はたけカカシ役などで知られる井上和彦をはじめ、『アバター』シリーズのジェイク・サリー役などで知られる東地宏樹、『鋼の錬金術師』エドワード・エルリック役などで知られる朴璐美、『DEATH NOTE』レム役などで知られる斉藤貴美子、『機動武闘伝Gガンダム』マスター・アジア役などで知られる秋元羊介、『鬼滅の刃』玉壺役などで知られる鳥海浩輔、『ヘイトフル・エイト』ジョー・ゲージ役で知られる宮内敦士、『ブリジャートン家』ケイト・シャルマ役などで知られる廣田悠美、『火ノ丸相撲』小関信也役などで知られる落合福嗣、『Re:ゼロから始める異世界生活』レム役などで知られる水瀬いのり、そして、『サンダーボルツ*』エレーナ・ベロワ役などで知られる田村睦心といった、豪華な面々が大集結する。彼らが一体どのようなキャラクターを演じているのか、前作以上に彩りを増した豪華声優陣による登場人物たちの活躍にも注目だ。

実力派声優陣が演じる新キャラクターも続々登場し、さらに激化しそうな「ランウェイ」編集部の物語。日本中の働く女性たち、そしてすべての映画ファンの“明日へのモチベーション”をあげてくれる世紀の映画イベント『プラダを着た悪魔2』は、5月1日（金）についに幕を開ける。

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.