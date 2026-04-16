◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(16日、甲子園球場)巨人が敵地で阪神と対戦。1点リードの8回に大勢投手がマウンドに上がり無失点で切り抜けました。1点リードで迎えた8回、この回からリリーバーとしてマウンドにあがった大勢投手は先頭の森下翔太選手にツーベースを浴びピンチを招きます。ここで4番・佐藤輝明選手には154キロのストレートで空振り三振。5番・大山悠輔選手にはこの日最速の155キロを投げるなどストレートでサード