純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式X（旧Twitter）アカウントは4月15日、投稿を更新。元HKT48の矢吹奈子さんとの写真を公開したところ、その身長差が話題となっています。【写真】モナキ＆矢吹奈子の身長差ショット「なこちゃんが小さいの！？モナキがでかいの！？」同アカウントは「#文化放送 #矢吹奈子のレコメン！ 出演させていただきました!!」と報告し、モナキと矢吹さんの記念写真を公開