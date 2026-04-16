純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式Xアカウントは4月15日、投稿を更新。元HKT48の矢吹奈子さんとの写真を公開しました。（サムネイル画像出典：モナキ公式Xより）

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純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式X（旧Twitter）アカウントは4月15日、投稿を更新。元HKT48の矢吹奈子さんとの写真を公開したところ、その身長差が話題となっています。

【写真】モナキ＆矢吹奈子の身長差ショット

「なこちゃんが小さいの！？モナキがでかいの！？」

同アカウントは「#文化放送 #矢吹奈子のレコメン！ 出演させていただきました!!」と報告し、モナキと矢吹さんの記念写真を公開。高身長な4人が矢吹さんを囲み、身長差が際立っています。全員の和やかな表情が印象的です。

ファンからは「身長差メロい」「身長差トリックアートすぎる」「サイズ感がwwwww」「なこちゃんが小さいの！？モナキがでかいの！？」「モナキのみんなが鬼デカに見えるWWW」「平均身長高くね」などの声が寄せられました。

ダンス動画も公開

また、モナキの公式TikTokアカウントは16日、矢吹さんとのダンス動画を公開。楽しそうに踊る5人に「右の方は新メンバーのヤブキですか？？」「合成に見えるwww」といった声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)