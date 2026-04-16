タリウムは毒性があることで知られる金属の一種ですが、スイッチやヒューズ、赤外線検出器、高屈折光学ガラスなどさまざまな産業用途があります。ケールやキャベツ、ブロッコリーといったアブラナ科の野菜が、土壌からタリウムを抽出するのに役立つ可能性があるとの研究結果が報告されました。nature of thallium crystals in Brassica oleracea (kale): a synchrotron multi-technique investigation | Metallomics | Oxford Acad