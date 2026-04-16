全国的に特殊詐欺の被害が増えています。最近は携帯電話に直接電話がかかってくるケースも多くなり社会問題となっています。 【写真を見る】詐欺電話をブロック！ 特殊詐欺被害を食い止める新しい対策アプリとは近年は携帯電話に直接かかってくるケースも...（山形） こうした被害を食い止めようと、詐欺電話をブロックできる新しい対策アプリの配信が始まっています。 県警本部生活安全部生活安全企画課加藤