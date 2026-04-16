映画のあらすじを記した記事をインターネット上に公開して映画配給会社の著作権を侵害したとして、著作権法違反の罪に問われている男に対し、東京地裁は懲役1年6か月、執行猶予4年、罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。インターネット上でサイトを運営する会社の代表、竹内渉被告（39）は、映画「ゴジラ-1.0」などのあらすじを書いたいわゆるネタバレ記事を作成してインターネット上で公開をし、映画配給会社などの著作権を侵