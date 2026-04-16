日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 14648( 12603) 9月限58(58) TOPIX先物 6月限 12519( 11392) 9月限 406( 6) 日経225ミニ 5月限7382(688