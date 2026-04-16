外国証券 先物取引高情報まとめ（4月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14648( 12603)
9月限 58( 58)
TOPIX先物 6月限 12519( 11392)
9月限 406( 6)
日経225ミニ 5月限 7382( 6882)
6月限 168160( 168022)
7月限 35( 35)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12115( 10325)
9月限 242( 242)
TOPIX先物 6月限 18426( 16926)
日経225ミニ 5月限 6898( 6398)
6月限 123535( 123535)
7月限 54( 54)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2700( 1563)
TOPIX先物 6月限 1436( 1262)
9月限 100( 0)
日経225ミニ 6月限 4604( 4466)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3136( 1661)
TOPIX先物 6月限 7235( 3223)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 3937( 3887)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3115( 1903)
9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 5289( 3709)
9月限 600( 0)
日経225ミニ 5月限 60( 60)
6月限 9584( 9584)
7月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4511( 2976)
TOPIX先物 6月限 5449( 4312)
日経225ミニ 6月限 7370( 7352)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5157( 5100)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 11873( 11182)
日経225ミニ 5月限 4039( 4039)
6月限 70955( 70955)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1611( 0)
TOPIX先物 6月限 1050( 726)
9月限 300( 0)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
6月限 120( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2027( 852)
TOPIX先物 6月限 4715( 465)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
6月限 2425( 2425)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 830( 805)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 914( 914)
日経225ミニ 5月限 28( 28)
7月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14648( 12603)
9月限 58( 58)
TOPIX先物 6月限 12519( 11392)
9月限 406( 6)
日経225ミニ 5月限 7382( 6882)
6月限 168160( 168022)
7月限 35( 35)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12115( 10325)
9月限 242( 242)
TOPIX先物 6月限 18426( 16926)
日経225ミニ 5月限 6898( 6398)
6月限 123535( 123535)
7月限 54( 54)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2700( 1563)
TOPIX先物 6月限 1436( 1262)
9月限 100( 0)
日経225ミニ 6月限 4604( 4466)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3136( 1661)
TOPIX先物 6月限 7235( 3223)
日経225ミニ 5月限 6( 6)
6月限 3937( 3887)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3115( 1903)
9月限 14( 14)
TOPIX先物 6月限 5289( 3709)
9月限 600( 0)
日経225ミニ 5月限 60( 60)
6月限 9584( 9584)
7月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4511( 2976)
TOPIX先物 6月限 5449( 4312)
日経225ミニ 6月限 7370( 7352)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5157( 5100)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 11873( 11182)
日経225ミニ 5月限 4039( 4039)
6月限 70955( 70955)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1611( 0)
TOPIX先物 6月限 1050( 726)
9月限 300( 0)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
6月限 120( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2027( 852)
TOPIX先物 6月限 4715( 465)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
6月限 2425( 2425)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 830( 805)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 914( 914)
日経225ミニ 5月限 28( 28)
7月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース