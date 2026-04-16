　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14648(　 12603)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　58(　　　58)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12519(　 11392)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 406(　　　 6)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　7382(　　6882)
　　　　　 　 　 6月限　　　168160(　168022)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　35(　　　35)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12115(　 10325)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 242(　　 242)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 18426(　 16926)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6898(　　6398)
　　　　　 　 　 6月限　　　123535(　123535)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　54(　　　54)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2700(　　1563)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1436(　　1262)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4604(　　4466)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3136(　　1661)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7235(　　3223)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3937(　　3887)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3115(　　1903)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5289(　　3709)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 600(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　 6月限　　　　9584(　　9584)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4511(　　2976)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5449(　　4312)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7370(　　7352)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5157(　　5100)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11873(　 11182)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4039(　　4039)
　　　　　 　 　 6月限　　　 70955(　 70955)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1611(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1050(　　 726)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 120(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2027(　　 852)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4715(　　 465)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2425(　　2425)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 830(　　 805)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 914(　　 914)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 6(　　　 6)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース