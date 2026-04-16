日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 126( 126) モルガンMUFG証券75(75) BNPパリバ証券 125(25) ソシエテジェネラル証券12(12)