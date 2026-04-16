スーパーの棚に必ず並ぶ、1食250円以下の「ド定番」レトルトカレー。 実は各メーカーの技術が詰まった激戦区ですが、意外と知られていないのが「味や個性の違い」です。 そこで今回は、Z世代を代表して『ぼくららしいぼくら』のけんけんが、ロングセラー5種を実食！実際に食べて比較したからこそわかる味の深みやコスパの真実を、けんけんが独自の視点で徹底レポートします。 「ぼくららしいぼくら。」って？ 「ぼくららしい