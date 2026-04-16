スーパーの棚に必ず並ぶ、1食250円以下の「ド定番」レトルトカレー。 実は各メーカーの技術が詰まった激戦区ですが、意外と知られていないのが「味や個性の違い」です。

そこで今回は、Z世代を代表して『ぼくららしいぼくら』のけんけんが、ロングセラー5種を実食！実際に食べて比較したからこそわかる味の深みやコスパの真実を、けんけんが独自の視点で徹底レポートします。

「ぼくららしいぼくら。」って？

「ぼくららしいぼくら。」（通称：ぼくぼく。）は、Z世代の暮らしをちょっと良くする情報を発信するメディアです。実はこのアカウント、本サイト「GetNavi」がプロデュース・運営を担当。モノ選びのプロの視点と、若者の等身大の感性を掛け合わせた情報を発信しています。

今回、けんけんが体を張って検証した動画がこちら！↓

@bokuboku_life 一食250円以下で買える！ド定番レトルトカレー５種を食べくらべ --------- ▼紹介したレトルトカレー５種はこちら ・大塚食品 - ボンカレー ゴールド 中辛 235円 ・ハウス食品 - ククレカレー 中辛 229円 ・ハウス食品 - 咖喱屋カレー 中辛 180円 ・明治 - まいにちおいしい銀座カリー 中辛 240円 ・S&B - あじわいカレー 中辛 143円 --------- #レトルトカレー #おすすめ #比較 #味比べ #美味しい @kenkenyanen ♬ オリジナル楽曲 - ぼくぼく。Produced by GetNavi - ぼくぼく。Produced by GetNavi

ここからは、僕、けんけんの視点でレポートしていくで！

1食250円以下で買える「ド定番」のレトルトカレー5種をまとめて食べ比べてみたで！ 「実際どれが一番うまいん？」「味の違いってあるん？」って気になってた人は、ぜひ参考にしてみてな。

大塚食品「ボンカレーゴールド」：昭和から続く“元祖”の安心感

まずは、昭和から続く元祖レトルトカレー「ボンカレー」やで。僕のおすすめは、シリーズ最上位の「ゴールド」。最大の特徴は、「箱ごとレンジで1分」で食べられる手軽さやな。お湯を沸かす手間がいらんこのタイパ（タイムパフォーマンス）の良さは、忙しい現代人の強い味方やと思う。

味わいはめっちゃまろやか。玉ねぎの甘みがしっかり広がって、お肉の存在感もバッチリやで。どこか「実家のカレー」を彷彿とさせる、食べるだけでホッとする落ち着いた仕上がり。奇をてらわない王道の味を求めるなら、これを選べば間違いなしや！

■ボンカレーゴールド

スパイス感：2 コク・深み：3 甘味・マイルド：5 具材感：4 コスパ:3

ボンカレー 大塚食品 ボンカレーゴールド 中辛 180g×5個 レンジ調理対応 ボンカレー \909 （2026/04/16 13:43時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ハウス食品「ククレカレー」：朝でもいける！ 優しい野菜の甘み

続いては、こちらもロングセラーの「ククレカレー」。ちなみに、商品名の由来が「クックレス（調理不要）」から来てるっていうトリビアは、ファンなら押さえておきたいポイントやな。

これは野菜が細かく入っていて、具材の甘みがルウにしっかり溶け込んでいるのが特徴。非常にマイルドな口当たりやから、食欲があまりない時とか、「朝カレー」として楽しむのにも最適な一杯やで。

■ククレカレー

スパイス感：1 コク・深み：2 甘味・マイルド：5 具材感：3 コスパ:3

ハウス House ククレカレー 中辛 180g ×10個【レンジ調理対応】【レトルト食品】【非常食】 ハウス \1,939 （2026/04/16 13:42時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

ハウス食品「咖喱屋カレー」：29種類のスパイスが奏でるパンチ力

「レトルトでここまでやるか」と驚かされたのが、この「咖喱屋カレー」や。最大の特徴は、29種類ものスパイスを贅沢に使っている点。封を切った瞬間に広がる香りの強さは、他の定番商品とは一線を画してるで。

一口食べれば、そのスパイス感の強さとパンチの効いた味わいに圧倒されるはず。味も濃いし、辛さもちょうど良くてとにかくご飯が進む！ ガッツリ「カレーを食べた！」っていう満足感が欲しいなら、これ一択やな。

■咖喱屋カレー

スパイス感：5 コク・深み：4 甘味・マイルド：2 具材感：3 コスパ:4

カリー屋 House ハウス カレー 中辛 180g×10個 【レンジ調理対応】【レトルト食品】【非常食】 カリー屋 \1,545 （2026/04/16 13:52時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

明治「銀座カリー」：気品溢れる欧風カレーの傑作

発売から30年以上。パッケージからも高級感が漂う「銀座カリー」は、まさに「古き良き銀座」をイメージした気品溢れる一皿や。さらに、この「毎日おいしい」シリーズは温めずに常温でも美味しく食べられる設計になってるのも見逃せへんポイントやな。

最大の特徴は、英国風の伝統的な製法に基づいた、まろやかなコクと深み。一口含めば、芳醇な香りと重厚な旨味が広がる「欧風カレー」の王道が楽しめるで。家におりながら、どこか洋食屋さんにいるようなリッチな気分に浸れる、完成度の高い逸品や。

■銀座カリー

スパイス感：4 コク・深み：5 甘味・マイルド：3 具材感：3 コスパ:2

【温めずに食べられる 常温保存 防災 長期保存】明治 まいにちおいしい銀座カリー 中辛 170g×5個 銀座カリー \1,253 （2026/04/16 13:54時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

S&B「あじわいカレー」：驚異の140円台！ コスパの限界に挑戦

最後は、今回のラインナップで最もリーズナブルな143円の「あじわいカレー」。家計の強い味方やな。

コンセプトは「カレーソースを味わう」。具材はあえて控えめやけど、その分独自配合のウースターソースを隠し味に加えたルウの設計に力が入ってるんや。スパイスの刺激よりも、旨味やコクを重視した「まろやか系」の味わいやから、スパイシーなものより優しいカレーが好きな人におすすめやで。

■あじわいカレー

スパイス感：2 コク・深み：3 甘味・マイルド：4 具材感：1 コスパ:5

S&B(エスビー) エスビー食品 あじわいカレー 中辛 170g ×6個 S&B \691 （2026/04/16 13:54時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

というわけで、5種類全部食べ比べたで！ それぞれに個性があって、正直マジで優劣つけづらいんやけど、自分の好みとか『今、これが食べたい！』っていうシーンに合わせて選ぶのが一番やと思うわ。レトルトカレーは一人暮らしの強い味方。気になるのがあったら、スーパーでぜひ手に取ってみてな！

僕が実際に食べて感じた『使い分け』のポイントを最後にまとめたから、迷った時はこれを参考にしてみてな！

迷ったらこれ！ ライフスタイル別・最強の1皿は？

5種類すべてを比較した結果、導き出された「最適解」がこちら。

選びたい理由ズバリ、おすすめはこれ！「とにかく刺激とパンチが欲しい！」咖喱屋カレー

29種類のスパイスが効いた、ご飯が止まらない本格派。「1分1秒を争う、忙しい日のランチに」ボンカレーゴールド

箱ごとレンジで1分。お肉もしっかり入った、安心の王道味。「贅沢な気分で、深いコクに浸りたい」銀座カリー

欧風の気品漂う深み。常温でもOKなので、ストックにも最適。「給料日前。とにかく安く、でも旨いものを」あじわいカレー

驚異の143円。ウースターソースの隠し味が光る、通なソース。「食欲がない朝や、子供と一緒に」ククレカレー

野菜の甘みが溶け込んだ、優しくてマイルドな味わい。

一人暮らしの強い味方であり、家庭の常備菜としても優秀なレトルトカレー。今回の比較を参考に、ぜひお近くのスーパーでお好みの1袋を見つけてみてください！

The post 今夜絶対食べたくなる！250円以下の定番レトルトカレーを食べ比べ！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.