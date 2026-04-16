１６日の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」の生放送中に、解説役で出演していた亀井正貴弁護士が、突然言葉が出なくなり、ろれつが回らないような状態となり、途中退席した。すぐに駆け寄ったゲストの医師木村好珠氏が同行して、一緒に退席。その後にＳＮＳで「亀井先生のことを心配された方も多いと思いますが、バイタルチェックなど初期対応の後、救急隊の方に引き継がせて頂きました」と状況説明した。「自律神経が乱