１６日の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」の生放送中に、解説役で出演していた亀井正貴弁護士が、突然言葉が出なくなり、ろれつが回らないような状態となり、途中退席した。

すぐに駆け寄ったゲストの医師木村好珠氏が同行して、一緒に退席。その後にＳＮＳで「亀井先生のことを心配された方も多いと思いますが、バイタルチェックなど初期対応の後、救急隊の方に引き継がせて頂きました」と状況説明した。

「自律神経が乱れやすい季節です。イキイキとした生活のためにも十分な睡眠と休養をとって下さい」と記した。

番組開始１時間２０分ごろに、立ちテーブルで解説していた亀井氏の様子がおかしくなり、司会の宮根誠司が「大丈夫ですか先生、体調大丈夫？」と近づいて体を支え、木村医師もテーブル席から立ち上がって駆け寄った。

宮根が亀井氏に「座ってください」と促しながら、ＶＴＲを入れた。

ＶＴＲとＣＭの後、宮根が「亀井弁護士は体調を崩されまして、念のため病院に行かれました。意識ははっきりされておりまして、医師の木村好珠さんにも付き添っていただいております」と説明していた。