ライフスタイルブランドの『無印良品』から暑い時期にぴったりな商品が登場する。2026年4月15日から季節限定で発売するのはミントの爽やかなお菓子や飲料14種類。清涼感を感じられるミントシリーズとは、いったいどんなラインナップなのか。ミントに馴染みのない人も楽しめる！さまざまな商品が登場気温がぐっと上がり始める時期に合わせて、『無印良品』はさわやかなミントのお菓子や飲料を発売する。4月15日から全国の無印良品