無印良品がミントで攻めてきた！　アイスや大福など、全14種の「涼を感じる」シリーズ登場

ライフスタイルブランドの『無印良品』から暑い時期にぴったりな商品が登場する。2026年4月15日から季節限定で発売するのはミントの爽やかなお菓子や飲料14種類。清涼感を感じられるミントシリーズとは、いったいどんなラインナップなのか。

ミントに馴染みのない人も楽しめる！ さまざまな商品が登場

気温がぐっと上がり始める時期に合わせて、『無印良品』はさわやかなミントのお菓子や飲料を発売する。4月15日から全国の無印良品で順次発売予定。4月10日より先行して7種類を10店舗で販売している。

「ひと口目からミントの清涼感を感じられるよう、『ミントと生地の一体感』にこだわって仕上げました」（同社）

2026年4月15日から順次発売 『無印良品』ミントシリーズ

2025年の発売時に好評だった「素材を生かしたアイス チョコミント」と「素材を生かしたアイス チョコミント クール」に加えて、「素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート」が新しく登場。ビターなチョコレートアイスにミントキャンディーを入れた商品なので、ほんのりミントを感じられそうだ。

ほかにも、ロールケーキやまんじゅう、大福など冷やしても楽しめるチョコミントのお菓子が発売。「生地のしっとり感やクリーム、餡の配合にこだわり、冷やすことでさらにミントと生地の一体感を楽しめます」と同社はアピールしている。

また「牛乳でつくる チョコミントラテ」「スパークリングウォーター ミント 無糖」「ミント＆グリーンティー」などのドリンクも販売する。ミントの爽やかさがあることで気温が高い日でもすっきりできそうだ。

全面にミントを味わえるものから、ほんのり風味を感じられるものまで、多彩なラインナップとなっており、多くの人が楽しめるシリーズだ。

“涼を感じる”ミントシリーズ 商品一覧

■チョコミントのチュイルサンド（3個）税込290円

チョコミントのチュイルサンド（3個）税込290円

■ミントのサブレシトロン（6個）税込290円

ミントのサブレシトロン（6個）税込290円

■ひとくち大福 チョコミント＆チョコ（130g）税込350円

ひとくち大福 チョコミント＆チョコ（130g）税込350円

■チョコミントまんじゅう（3個）税込390円

チョコミントまんじゅう（3個）税込390円

■チョコミントスティックケーキ 税込180円

■ボールチョコミント（35g）税込290円

※先行発売

ボールチョコミント（35g）税込290円

■チョコミントロールケーキ（4個）税込490円

チョコミントロールケーキ（4個）税込490円

■ミントのクリーム大福アソート（4個）※冷凍 税込490円

※先行発売

ミントのクリーム大福アソート（4個）※冷凍 税込490円

■キャレショコラミント（6枚）税込350円

※先行発売

キャレショコラミント（6枚）税込350円

■ココナッツマカロン チョコ＆ミント（30g）税込250円

※先行発売

■牛乳でつくる チョコミントラテ（104g）税込390円

※先行発売

■水出しフレーバーティー ミント＆レモン 税込450円

※2026年3月4日発売

■水出しフレーバーティー ミント％グリーンティー 税込450円

※2026年3月4日発売

■スパークリングウォーター ミント 無糖（500ml）税込150円

スパークリングウォーター ミント 無糖（500ml）税込150円

■素材を生かしたアイス チョコミント 税込320円

※定番商品

※4月17日より価格改定により税込350円に変更

素材を生かしたアイス チョコミント 税込320円

■素材を生かしたアイス チョコミント クール 税込350円

※先行発売

素材を生かしたアイス チョコミント クール 税込350円

■素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート 税込350円

※先行発売

素材を生かしたアイス チョコミント チョコレート 税込350円

※先行発売店舗：「無印良品 札幌パルコ」、「無印良品 銀座」、「無印良品 サンシャインシティアルパ」、「無印良品 西友荻窪」、「無印良品 グランツリー武蔵小杉」、「無印良品 マルエイガレリア」、「無印良品 グランフロント大阪」、「無印良品 阪急西宮ガーデンズ」、「無印良品 イオンモール橿原」、「無印良品 大丸福岡天神」

販売期間：2026年4月15日〜季節限定

販売場所：全国の『無印良品』の店舗

【画像】無印良品チョコミントアイス新作も！ 清涼感シリーズ全14種類一覧（13枚）