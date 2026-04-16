京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で発見された事件。逮捕されたのは父親でした。遺体は転々と動かされていた疑いも出ています。捜査本部が置かれている京都府警南丹署の前から、最新情報の報告です。 【写真を見る】死体遺棄容疑で逮捕の父親「1人でやった」 趣旨の説明発見された安達結希さん(11)の遺体 見つからないよう転々と動かされたか 事件の背景は今後の捜査【捜査本部前から報告】 容疑を認